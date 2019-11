Fahrer stoppen auf viel befahrener Fernstraße

Tote und verletzte Stare sorgen für gefährliche Situationen auf der A8

Ulm (AFP) - Tote und verletzte Stare auf der Autobahn 8 in Baden-Württemberg haben am Samstag die Polizei auf den Plan gerufen. Offenbar war ein Schwarm Stare auf der Fernstraße bei Hohenstadt mit Autos kollidiert, wie die Polizei am Sonntag in Ulm mitteilte. Einige Autofahrer hielten demnach an, um auf der Fahrbahn liegende Tiere zu bergen - was auf der vielbefahrenen Autobahn gefährliche Situationen heraufbeschwor.

Unfälle wurden der Polizei aber nicht gemeldet. Herbeigerufene Autobahnpolizisten entfernten später noch 25 bis 30 tote Stare von der Fahrbahn. "Auch wenn die Motive der helfenden Autofahrer sicherlich gut gemeint waren, warnt die Polizei eindringlich davor, sich zu Fuß auf der Autobahn zu bewegen", hieß es im Polizeibericht.