Streit unter Zeltbewohnern an Weiher in Hohenschönhausen endete tödlich

Totschlagsprozess um ertrunkenen Obdachlosen in Berlin begonnen

Berlin (AFP) - Vor dem Berliner Landgericht hat am Dienstag ein Prozess um den gewaltsamen Tod eines Obdachlosen begonnen. Den beiden zur Tatzeit ebenfalls obdachlosen Angeklagten wird nach Angaben einer Sprecherin unter anderem vollendeter Totschlag vorgeworfen. Die Männer im Alter von 32 und 40 Jahren sollen im März nach einem Streit ein Zelt mit zwei Obdachlosen in einen Weiher in Hohenschönhausen hineingezogen haben.

Justitia © AFP

Einer der Männer in dem Zelt konnte sich nicht befreien und ertrank, der zweite erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Angeklagten sollen vor der Tat zeitweise in einem Nachbarzelt am sogenannten Berliner Papenpfuhlbecken gewohnt haben. Nach Auseinandersetzungen im Vorfeld sollen sie in der Tatnacht das in den Pfuhl hineingezogene Zelt mit den beiden Opfern unter anderem mit einer Europalette und einer Lastwagenbatterie beworfen haben.

Für den Prozess beraumte das Berliner Landgericht vier weitere Prozesstage bis zum 4. Januar an.