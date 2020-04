Dreiwöchiges Radrennen startet am 29. August

Tour de France wegen Corona-Krise um zwei Monate verschoben

Paris (AFP) - Die Tour de France wird wegen der Coronavirus-Pandemie um zwei Monate verschoben. Das Radrennen werde vom 29. August bis 20. September abgehalten, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit. Ursprünglich hätte das Rennen bereits am 27. Juni starten sollen. Damit findet die Tour de France so spät im Jahr wie noch nie seit ihrer Gründung 1903 statt.

Der Zieleinlauf auf den Champs-Élysées in Paris © AFP

Präsident Emmanuel Macron hatte am Montag erklärt, dass öffentliche Versammlungen noch bis Mitte Juli verboten seien. Das dreiwöchige Radrennen findet traditionell während der Sommerferien statt. Rund zwölf Millionen Fans feuern dabei vom Rand der Strecke aus die Profisportler an. Wegen des Coronavirus waren bereits zahlreiche sportliche Großereignisse abgesagt worden, darunter die Olympischen Spiele in Tokio und die Fußball-EM.