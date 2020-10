Träger des diesjährigen Literatur-Nobelpreises wird verkündet

Stockholm (AFP) - Die Schwedische Akademie der Wissenschaften verkündet am Donnerstag (13.00 Uhr) den diesjährigen Literatur-Nobelpreisträger. Nach der äußerst umstrittenen Wahl von Peter Handke im vergangenen Jahr wird vermutet, dass die Jury diesmal eventuell eher einen für alle vermittelbaren Preisträger und damit eine "Beruhigungspille" wählen könnte. Der Nobelpreis für Handke hatte wegen der pro-serbischen Haltung des österreichischen Schriftstellers während der Balkan-Kriege heftige Proteste ausgelöst.

Handke erhielt die Auszeichnung aus den Händen des schwedischen Königs © AFP

Der Preis für Literatur ist der vierte in dieser Woche vergebene Nobelpreis. Unter anderem war dem deutschen Astrophysiker Reinhard Genzel zusammen mit zwei Kollegen für seine Forschungen zu Schwarzen Löchern der Physik-Nobelpreis zuerkannt worden. Der Preis für Chemie ging an zwei Wissenschaftlerinnen aus Frankreich und den USA für die Erfindung der "Gen-Schere"; die Auszeichnung für Medizin an drei Forscher aus den USA und Großbritannien für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus. Am Freitag wird der Friedensnobelpreis vergeben und am Montag die Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften.