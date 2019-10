Trauerfeier für verstorbenen Schlagerstar Karel Gott in Prag

Prag (AFP) - In Prag findet am Samstag (11.00 Uhr) die Trauerfeier für den verstorbenen Schlagerstar Karel Gott statt. Zu der Messe im Veitsdom auf der Prager Burg werden neben Gotts Angehörigen tschechische Regierungsvertreter sowie der slowakische Regierungschef Peter Pellegrini erwartet. Die Feier wird auf Großbildleinwänden vor dem Dom übertragen. Die Regierung hat für Samstag Staatstrauer ausgerufen, die Flaggen werden auf Halbmast gesetzt, auch eine Schweigeminute ist geplant.

Gotts aufgebahrter Sarg im Sophienpalais © AFP

Bereits am Freitag hatten tausende Tschechen von dem Sänger Abschied genommen, dessen Sarg im Sophienpalais in Prag aufgebahrt war. Gott war am 1. Oktober im Alter von 80 Jahren gestorben.