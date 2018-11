60-Jähriger starb bei Hubschrauberabsturz in Großbritannien

Trauerfeierlichkeiten für Leicester-City-Besitzer Vichai in Bangkok begonnen

Bangkok (AFP) - In Bangkok haben am Samstag die Trauerfeierlichkeiten für den bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommenen Besitzer des englischen Fußballklubs Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, begonnen. In einem Tempel in der thailändischen Hauptstadt versammelten sich am Abend (Ortszeit) neben den Angehörigen Regierungsvertreter und Prominente zu dreitägigen Bade-Riten, die den Auftakt der einwöchigen Trauerzeremonie bilden.

Der thailändische Milliardär starb vor einer Woche © AFP

Der Hubschrauber des 60-jährigen Milliardärs war vor einer Woche kurz nach dem Start im Stadion auf einen Parkplatz gestürzt und in Flammen aufgegangen. Keiner der fünf Insassen überlebte. Seine Ehefrau und die vier Kinder waren nicht an Bord.

Vichai war Eigentümer der thailändischen Duty-Free-Kette King Power. Der Milliardär hatte den damaligen Zweitligisten Leicester City 2010 für 40 Millionen Pfund (nach heutigem Wert: 45 Millionen Euro) übernommen und seither viel Geld in den Verein gepumpt. Unter seiner Führung gelang der Aufstieg in die Premier League und der sensationelle Gewinn der Meisterschaft im Jahr 2016.