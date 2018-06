Maschine kann vor nächstem WM-Spiel in Russland sicher landen

Triebwerksbrand an Flugzeug von Saudi-Arabiens Nationalmannschaft

Rostow am Don (AFP) - Das Flugzeug der saudiarabischen Fußball-Nationalmannschaft hat auf dem Weg zum nächsten Spiel der Weltmeisterschaft in Russland einen Triebwerksbrand erlitten. Im rechten Triebwerk sei während des Fluges ein "kleines Feuer" ausgebrochen, sagte der Chef des saudiarabischen Fußballverbands, Ahmed al-Harbi, am Montag dem Fernsehsender KSA.

Saudi-Arabiens Spieler im Trainingscamp © AFP

Der Fußballverband betonte, sämtliche Nationalspieler seien wohlauf, die Maschine sei sicher in Rostow am Don gelandet. Dort spielt Saudi-Arabien am Mittwoch gegen Uruguay.