Sturm dürfte im Laufe des Tages Küste von Louisiana erreichen

Tropensturm "Barry" zum Hurrikan hochgestuft

Morgan City (AFP) - Tropensturm "Barry" hat sich auf seinem Weg nach Louisiana zu einem Hurrikan entwickelt. Wie das US-Hurrikan-Zentrum am Samstag mitteilte, näherte sich "Barry" mit Windgeschwindigkeiten von 120 Stundenkilometern und damit als Hurrikan der untersten Kategorie der Küste des US-Bundesstaats. Dort dürfte er noch im Laufe des Tages auf Land treffen.

Sturmvorboten in Morgan City © AFP

Erneut warnte das Hurrikan-Zentrum vor heftigem Regen und Überschwemmungen in der Region. In Teilen Louisianas laufen bereits Evakuierungen, für den gesamten Bundesstaat gilt der Ausnahmezustand.

Besonders gefährdet ist die an den Mississippi und den Golf von Mexiko grenzende Stadt New Orleans. Dort kam es bereits in den Tagen zuvor infolge heftiger Regenfälle zu ersten Überschwemmungen.

Im August 2005 hatte der verheerende Hurrikan "Katrina" rund 80 Prozent von New Orleans überflutet. Etwa 1800 Menschen starben damals, hunderttausende mussten ihre Wohnungen verlassen.