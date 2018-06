Tausende Menschen werden vor drohenden Überschwemmungen in Sicherheit gebracht

Tropensturm "Bud" bedroht mexikanische Urlaubsregion

Los Cabos (AFP) - Der Tropensturm "Bud" bedroht die mexikanische Urlaubsregion rund um den Badeort Los Cabos in Baja California. Der Katastrophenschutz rief am Donnerstag (Ortszeit) die höchste Alarmstufe aus und ordnete die Evakuierung von rund 9000 Menschen aus von Überschwemmungen bedrohten Gebieten an. Notfalls sollten Familien unter Zwang in Sicherheit gebracht werden, sagte Behördenchef Carlos Alfredo Godinez.

Surfer am Strand von Los Cabos © AFP

Die Flughäfen in der Region wurden geschlossen, dutzende Flüge abgesagt. Zur Zeit machen mehr als 20.000 Touristen in dem bei Urlaubern aus den USA und Kanada beliebten Los Cabos Urlaub.