Öffentliches Leben weitgehend lahmgelegt

Tropensturm "Mekunu" erreicht Oman

Socotra (AFP) - Der Tropensturm "Mekunu" hat am Freitag das Sultanat Oman erreicht. Vorboten waren sintflutartige Regenfälle und starke Böen, wie ein AFP-Fotograf in Salalah berichtete. Es wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 170 Stundenkilometern erwartet. Der inzwischen in die Kategorie zwei hochgestufte "Mekunu" ist der erste Tropensturm der diesjährigen Saison im Indischen Ozean.

Sturm-Vorboten in Salalah © AFP

Die Schulen in Oman sollten wegen des Sturms bis Montag geschlossen bleiben. Der Flughafen von Salalah, Hauptstadt der Provinz Dhofar, strich für 24 Stunden sämtliche Flüge. Die Behörden riefen die Menschen auf, zuhause zu bleiben.

Auf der zu Jemen gehörende Insel Socotra hatte "Mekunu" zuvor große Schäden angerichtet. Mindestens 17 Menschen gelten nach Angaben der Behörden als vermisst. Landesweit kam es zu Überschwemmungen. Die Regionalregierung von Socotra, ein Biosphärenreservat im Unesco-Welterbe, rief den Naturkatastrophenzustand aus.