Kanadas Regierungschef: Freiwillige Selbstisolation für mindestens zwei Wochen

Trudeau bleibt trotz Genesung seiner Frau von Corona-Infektion in Quarantäne

Montréal (AFP) - Die Ehefrau des kanadischen Regierungschefs Justin Trudeau ist von ihrer Coronavirus-Infektion genesen, der Ministerpräsident bleibt aber noch in Quarantäne. Da die Ärzte nicht wüssten, wann genau sich seine Frau mit dem neuartigen Erreger angesteckt habe, setzte er seine freiwillige Selbstisolation vorsichtshalber um mindestens weitere zwei Wochen fort, sagte Trudeau am Sonntag im Gespräch mit Reportern in Ottawa.

Kanadas Regierungschef Justin Trudeau und seine Frau © AFP

In dieser Zeit solle Gewissheit darüber erreicht werden, dass er nicht selber mit dem Coronavirus infiziert sei, sagte Trudeau. Das Pressegespräch führte der Regierungschef von der Veranda seines Hauses aus - in gebührendem Abstand zu den Journalisten.

Trudeau befindet sich in Quarantäne, seit seine Frau nach Rückkehr von einer London-Reise am 12. März positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Sophie Grégoire Trudeau teilte ihrerseits bereits am Samstag mit, die Ärzte hätten sie für geheilt erklärt.

Nach Angaben des Regierungschefs werden seine Frau und drei Kinder die nächste Zeit in der offiziellen Sommerresidenz der kanadischen Ministerpräsidenten in Harrington Lake nordwestlich von Ottawa verbringen.