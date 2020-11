US-Präsident besucht seinen Golfclub nahe der Hauptstadt Washington

Trump geht inmitten von Wahlkrimi Golf spielen

Sterling (AFP) - Inmitten des Wahlkrimis um das Weiße Haus hat US-Präsident Donald Trump den Samstag für einen Ausflug zum Golfspielen genutzt. Der Präsident ließ sich bei strahlendem Sonnenschein zu seinem Trump National Golf Club in Sterling vor den Toren der Hauptstadt Washington fahren. Der passionierte Hobby-Golfer verließ damit zum ersten Mal seit dem Wahl-Dienstag das Weiße Haus.

Trump auf dem Weg zu seinem Golfclub © AFP

Dass er in der erbitterten Schlacht um die Präsidentschaft nicht komplett abschaltete, machte Trump mit einer Kurzbotschaft im Online-Dienst Twitter deutlich: "Ich habe diese Wahl mit großem Abstand gewonnen!", schrieb der 74-Jährige in Großbuchstaben. Twitter versah den Tweet umgehend mit dem Hinweis, dass bislang noch kein Wahlsieger feststehe. Tatsächlich hat Trump kaum mehr Chancen auf eine Wiederwahl.

Trump ist ein begeisterter Golf-Spieler und besitzt eine Reihe von Clubs in den USA und im Ausland. Der luxuriöse Trump National Golf Club in Sterling liegt im Bundesstaat Virginia am Ufer des Flusses Potomac, rund 40 Autominuten vom Weißen Haus entfernt.