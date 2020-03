Grenze zu Mexiko wird ab Samstag teilweise dicht gemacht

Trump hält landesweite Ausgangssperre wegen Coronavirus-Pandemie für nicht nötig

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump erwägt derzeit keine landesweite Ausgangssperre wegen der Coronavirus-Pandemie. "Ich denke nicht, dass wir das jemals für notwendig halten werden", sagte Trump am Freitag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Es gebe zwar "Hotspots" wie die Bundesstaaten Kalifornien und New York; viele andere US-Regionen hätten aber nicht "das gleiche Problem".

US-Präsident Trump © AFP

Zuvor hatten die Bundesstaaten Kalifornien und New York im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie drastische Maßnahmen verhängt, wenn auch keine vollständigen Ausgangssperren. In beiden Staaten müssen nicht notwendige Geschäfte geschlossen bleiben, ausgenommen sind beispielsweise Lebensmittelgeschäfte und Apotheken. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, möglichst wenig aus dem Haus zu gehen.

In den USA breitet sich das Coronavirus schnell aus. In dem Land gibt es bereits mehr als 14.600 bestätigte Infektionsfälle - rund die Hälfte davon im Bundesstaat New York - und mindestens 210 Todesfälle.

Im Kampf gegen das Coronavirus schließen die USA von Samstag an ihre Grenzen zu den Nachbarländern Kanada und Mexiko für den Reiseverkehr. Während eine entsprechende Vereinbarung mit Kanada bereits am Mittwoch verkündet wurde, gab US-Außenminister Mike Pompeo die Entscheidung zu Mexiko am Freitag bekannt.

Untersagt werden "nicht unbedingt nötige" Reisen. Der Transport von Gütern und Waren ist nicht betroffen.