US-Präsident: Haben schon "genug Probleme mit Südkorea"

Trump kritisiert Oscar für südkoreanischen Film "Parasite"

Colorado Springs (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat die Auszeichnung des südkoreanischen Films "Parasite" mit dem Oscar als bester Film geschmäht. "Wie schlecht war die Oscar-Akademie in diesem Jahr?", fragte Trump am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Wahlkampfauftritt vor Anhängern im Bundesstaat Colorado. "Wir haben genug Probleme mit Südkorea beim Handel. Und jetzt kommt auch noch dazu, dass man ihnen den besten Film des Jahres gibt?"

Die gesellschaftskritische Komödie "Parasite" des südkoreanischen Regisseurs Bong Joon Ho hatte bei den diesjährigen Oscars Geschichte geschrieben und als erster nicht-englischsprachiger Film die Trophäe als bester Film gewonnen. Zudem räumte sie noch in drei weiteren wichtigen Kategorien ab, darunter beste Regie.

"War er gut? Ich weiß es nicht", sagte Trump und deutete damit an, dass er den Film nicht gesehen hat.

Der US-Vertreiber des Films, Neon, antwortete dem Präsidenten auf Twitter: Trumps Widerstand gegen den untertitelten Film sei "verständlich, da er nicht lesen kann".

Trump, dessen Präsidentschaft auf dem Slogan "America first" (Amerika zuerst) basiert, sagte in Colorado, es sei an der Zeit, wieder Klassiker aus dem goldenen Hollywood-Zeitalter zurückzubringen. "Lasst uns 'Vom Winde verweht' zurückholen. Können wir bitte 'Vom Winde verweht' zurückholen? 'Boulevard der Dämmerung'?"

Trump wandte sich auch gegen Hollywoodstar Brad Pitt, der bei der Oscar-Verleihung als bester Nebendarsteller ausgezeichnet worden war. Pitt sei "ein kleiner Schlauberger", sagte Trump. Der Schauspielstar hatte seine Dankesrede dazu genutzt, dem Impeachmentverfahren gegen Trump seine Unterstützung auszusprechen.