Trump nennt nicht zugelassenes Medikament "Gottesgeschenk" im Kampf gegen Corona

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat das noch nicht zum Einsatz gegen das Coronavirus zugelassene Malaria-Medikament Cloroquin als mögliches "Geschenk Gottes" im Kampf gegen das Coronavirus bezeichnet. "Hydroxychloroquin und Z-Pak, ich denke, diese Kombination sieht wahrscheinlich sehr, sehr gut aus", sagte Trump am Montag bei einer Pressekonferenz unter Verweis auf erste Tests mit den Pharmazeutika. Infektiologen warnten die Bevölkerung unterdessen vor jeder nicht ärztlich verordneten Einnahme von Medikamenten.

US President Donald Trump has said his administration was working to dramatically expand access to hydroxychloroquine and chloroquine, while many scientists have urged the public to remain cautious until larger clinical trials take place