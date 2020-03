Größtes Rettungspaket in US-Geschichte in Kraft gesetzt

Trump unterzeichnet Billionen-Notprogramm gegen Coronavirus-Krise

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat das Billionen-Rettungspaket zur Eindämmung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie unterzeichnet. Der Präsident setzte mit seiner Unterschrift am Freitag im Weißen Haus das größte Rettungspaket in der Geschichte des Landes in Kraft. Es sieht Hilfsmaßnahmen für Bürger und Wirtschaft im Umfang von rund zwei Billionen Dollar (1,82 Billionen Euro) vor.

US-Präsident Trump bei Unterzeichnung © AFP

Trump dankte seinen Republikanern und den oppositionellen Demokraten dafür, sich zusammengeschlossen und "Amerika an erste Stelle" gesetzt zu haben. Der "unsichtbare Feind" - das Coronavirus - habe die USA hart getroffen. Die USA sind inzwischen mit fast 100.000 Fällen das Land mit den meisten bestätigten Coronavirus-Infektionen weltweit. Mehr als 1475 Menschen kamen bereits ums Leben.

Das Hilfspaket sieht massive Finanzhilfen für Beschäftigte, Arbeitslose, Unternehmen und Krankenhäuser vor. So sollen alle US-Bürger mit einem Jahresgehalt unter 75.000 einen Scheck über 1200 Dollar erhalten. Zahlungen und Bezugsdauer der Arbeitslosenversicherung werden ausgeweitet.

Für in Not geratene Konzerne wird ein 500 Milliarden schwerer Rettungsfonds aufgelegt, mehr als 350 Milliarden Dollar sollen für kleine und mittlere Unternehmen bereitgestellt werden. Milliardenhilfen sind auch für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen vorgesehen.

Republikaner und Demokraten hatten das Nothilfepaket am Mittwoch nach tagelangem Streit im Senat einstimmig gebilligt. Am Freitag stimmte dann das Repräsentantenhaus für das Gesetz.

Dabei sorgte der konservative Abgeordnete Thomas Massie für Empörung, weil er eine namentliche Abstimmung mit Quorum durchsetzen wollte anstelle eines vereinfachten Verfahrens. Zahlreiche Abgeordnete mussten deswegen extra nach Washington reisen, was insbesondere wegen des Ansteckungsrisikos Wut auslöste.

Trump kritisierte Massies Vorgehen im Kurzbotschaftendienst Twitter als "gefährlich und kostspielig" und forderte einen Parteiausschluss. Der frühere Außenminister John Kerry, ein Demokrat, twitterte sogar, Massie sei "positiv getestet worden, ein Arschloch zu sein". Der Abgeordnete müsse in "Quarantäne" genommen werden, um eine "Ausbreitung seiner massiven Dummheit" zu verhindern. Letztlich wurde das Gesetz im Repräsentantenhaus im vereinfachten Verfahren beschlossen.