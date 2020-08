US-Präsident kritisierte schon mehrmals Regeln zum Wasserverbrauch

Trump will das "perfekte Haar" - Vorschriften für Duschen sollen geändert werden

Washington (AFP) - Gerade erst hat sich Präsident Donald Trump darüber beschwert, dass die Vorschriften zum Wasserverbrauch sein Bemühen um das "perfekte Haar" stören - schon will die Regierung die Regularien für Duschen ändern. Künftig solle der zulässige Höchstverbrauch nicht mehr pro Dusche gelten, sondern pro Duschkopf, schlug am Mittwoch (Ortszeit) das Energieministerium vor. Dies würde die bisher geltenden Vorschriften zur Einsparung von Wasser aushebeln, die unter Präsident George Bush senior erlassen worden waren.

Donald Trump will das "perfekte Haar" © AFP

Laut den 1992 erlassenen Regeln dürfen beim Duschen höchstens 9,5 Liter Wasser pro Minute verbraucht werden. Nach den nun vom Energieministerium geplanten Änderungen soll diese Höchstgrenze pro Duschkopf gelten - Duschen mit mehreren Köpfen könnten also deutlich mehr Wasser "ausspeien".

Trump hatte im Juli über mangelnden Wasserdruck in Duschen geklagt. "Du nimmst eine Dusche, und kein Wasser kommt raus", sagte er und kündigte an, die Vorschriften stutzen zu wollen. Wenn kein Wasser komme, "was tust Du dann?", fragte der Präsident. "Bleibst Du einfach länger unter der Dusche stehen? Weil, mein Haar - ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber meins muss perfekt sein. Perfekt."

Zuvor hatte Trump schon mehrmals die Vorschriften zur Einsparung von Wasser kritisiert. So sagte er im Dezember: "Die Menschen drücken die Toilettenspülung zehnmal, 15 Mal - statt einmal. Am Ende verbrauchen sie mehr Wasser."