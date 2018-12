US-Präsident mit Mistgabel und Strohhut

Trump wirbt bei Twitter in Bauern-Kostüm für seine Agrarreform

Washington (AFP) - Donald Trump pflügt gern durch die politische Landschaft - ein ins Netz gestelltes Video zeigt ihn nun in einem dazu passenden Outfit. Trump selbst veröffentlichte am Donnerstag beim Kurzmitteilungsdienst Twitter den Film, der ihn als Landwirt mit Mistgabel zeigt - allerdings noch aus der Zeit lange vor seiner Präsidentschaft. An seiner Seite lächelt die Schauspielerin Megan Mullally in die Kamera. Das Video stammt zwar aus dem Jahr 2005 von der TV-Gala der Emmy-Preisverleihung, doch der Anlass ist aktuell: Der US-Präsident will damit für seine Agrarreform werben.

Trump bei einer TV-Gala im Jahr 2001 © AFP

Der Text dazu preist seine Politik: "Die Agrarreform in 15 Minuten unterzeichnet", heißt es unter dem Video, das mit dem Hashtag #TBT versehen ist, der es Trumps Followern erlaubt es weiterzuverbreiten. Die Reform wurde mit großer Mehrheit im Kongress gebilligt und am Donnerstag von Trump unterzeichnet.

Das Video spielt auf die TV-Serie "Green Acres" an, die zwischen 1965 und 1971 in den USA lief. Eddie Albert und Eva Gabor spielen darin ein Paar, das von New York auf eine Farm auf dem Land zieht.

Trump nutzt Twitter immer wieder, um seine Politik zu bewerben oder Maßnahmen anzukündigen: Im November veröffentlichte er ein Foto im Stil eines Filmplakats von sich mit der Ankündigung "Die Sanktionen kommen" - in Anlehnung an die Erfolgsserie "Game of Thrones". Gemeint waren damit neue Sanktionen gegen den Iran im Atomkonflikt.