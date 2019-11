Vater von Angelina Jolie ist einer der wenigen Fans des Präsidenten in Hollywood

Trump zeichnet Oscar-Gewinner Jon Voight mit Kunstmedaille aus

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat den Oscar-Gewinner Jon Voight, einen seiner wenigen Unterstützer in Hollywood, mit der Kunstmedaille der Vereinigten Staaten ausgezeichnet. Der Film "The Champ" aus dem Jahr 1979 mit Voight in einer der Hauptrollen sei der "großartigste Boxfilm aller Zeiten", sagte Trump am Donnerstag im Weißen Haus. "Alle haben bei dem Film geweint. Ich habe versucht, es nicht zu tun, Jon, aber es war nicht leicht."

Voight (l.) und Trump bei der Verleihung © AFP

Der 80-Jährige Schauspieler erhielt die National Medal of Arts, die höchste staatliche Auszeichnung für Künstler in den USA, sowie die National Humanities Medal. Anschließend begleitete Voight den US-Präsidenten spontan nach Dover im US-Bundesstaat Delaware, wo Trump die Leichen von zwei in Afghanistan getöteten Soldaten in Empfang nahm.

Voight war 1979 für seine Rolle als querschnittsgelähmter Vietnam-Veteran im Streifen "Coming Home - Sie kehren heim" als bester Schauspieler mit dem Oscar ausgezeichnet worden. Er spielte in zahlreichen erfolgreichen Filmen mit, darunter "Asphalt-Cowboy" mit Dustin Hoffman und "Beim Sterben ist jeder der Erste".

Voight gilt als einer der wenigen Fürsprecher Trumps in Hollywood. Seine Tochter Angelina Jolie ist dagegen eine scharfe Kritikerin des Präsidenten. Sie war bei der Preisverleihung nicht dabei.