Schlittschuhbahnen werden von Trump Organization betrieben

Trumps Name von Eislaufbahnen im New Yorker Central Park entfernt

New York (AFP) - Der Name von US-Präsident Donald Trump prangt fortan nicht mehr an den berühmten Eislaufbahnen im New Yorker Central Park. Die New Yorker Parkverwaltung erklärte am Mittwoch, die Trump Organization habe im August mitgeteilt, die Beschriftung an den Schlittschuhbahnen ändern zu wollen. Auf Anfrage wollte sich die Trump Organization, die die geschäftlichen Aktivitäten des US-Präsidenten verwaltet, nicht zu den Gründen äußern.

Wollman Rink im Central Park © AFP

Der Immobilienunternehmer Trump hatte den Betrieb der beiden Eislaufbahnen Wollman Rink und Lasker Rink in den 1980er Jahren übernommen. Seitdem stand sein Name an den Bahnen, die jeden Winter zahlreiche New Yorker und Touristen anlocken. Die Wollman Rink hat jetzt für die Wintersaison geöffnet.

Trump wird immer wieder vorgeworfen, sein Präsidentenamt mit seinen geschäftlichen Interessen zu vermischen. So wollte er ursprünglich den nächsten G7-Gipfel in einem seiner Golfclubs ausrichten, verzichtete nach scharfer Kritik aber auf das Vorhaben.