Mediziner hatte Trump zum "gesündesten Menschen" im Präsidentenamt erklärt

Trumps langjähriger Leibarzt im Alter von 73 Jahren gestorben

New York (AFP) - Der ehemalige Leibarzt des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump ist laut einem Medienbericht tot. Harold Bornstein sei am vergangenen Freitag im Alter von 73 Jahren gestorben, berichtete die "New York Times". Angaben zur Todesursache machte die Zeitung nicht.

Namenschild von Bornstein vor seiner Praxis in New York © AFP

Der Gastroenterologe war von 1980 bis 2017 Trumps Leibarzt. Im Dezember 2015 - knapp ein Jahr vor Trumps Wahl zum US-Präsidenten - bescheinigte er dem Immobilienmogul, er wäre "der gesündeste Mensch, der jemals ins Präsidentenamt gewählt" würde. 2018 sagte Bornstein dem Sender CNN jedoch, er habe den Brief über den angeblich hervorragenden Gesundheitszustand Trumps nicht selber verfasst. Stattdessen habe Trump ihm das Schreiben "diktiert".

Bornstein hatte gehofft, Trump ins Weiße Haus zu folgen. Doch eine Aussage gegenüber der "New York Times", dass er dem Immobilienmogul über Jahre ein Haarwuchsmittel verschrieben habe, machten seine Hoffnungen wohl zunichte. Kurz nach Trumps Amtseinführung im Januar 2017 durchsuchten Trump-Mitarbeiter laut Bornstein seine Praxis und nahmen die Patientenakte mit.