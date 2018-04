Tür zu Bob Dylans Zimmer bringt 125.000 Dollar ein

Türen aus legendärem Chelsea Hotel für mehr als 400.000 Dollar versteigert

New York (AFP) - Bei der Versteigerung dutzender Türen aus dem legendären Chelsea Hotel in New York sind mehr als 400.000 Dollar eingesammelt worden. Die Tür zu dem Zimmer, in dem einst Folklegende Bob Dylan nächtigte, brachte 125.000 Dollar ein, wie das Auktionshaus Guernsey's am Freitag mitteilte. Die Tür des Hotelzimmers, in dem US-Musikerin Janis Joplin einst mit dem kanadischen Sänger Leonard Cohen lebte, wechselte für gut 106.000 Dollar den Besitzer.

Hinter dieser Tür wohnte einst Humphrey Bogart © AFP

In dem von Cohen in dem Lied "Chelsea Hotel No. 2" besungenen Hotel lebten Generationen von Künstlern - unter ihnen berühmte Schriftsteller wie Mark Twain oder Jack Kerouac, Schauspieler wie Humphrey Bogart, Künstler wie Andy Warhol und Musiker wie Dylan, Joplin, Bob Marley, Joni Mitchell oder Madonna.

Das zwölfstöckige Hotel in der 23. Straße in New York eröffnete 1884. 2011 wurde es für eine Renovierung geschlossen, an deren Ende nur noch die Fassade erhalten bleiben soll. Jim Georgiou, ein ehemaliger Bewohner der Herberge, beobachtete im Jahr darauf, wie Handwerker die Hoteltüren wegwarfen.

Er rettete mehr als 50 Türen aus dem Müll und konnte 22 von ihnen prominenten Bewohnern zuordnen. Die Hälfte der Einnahmen aus der Versteigerung soll an eine Tafel gehen, denn Georgiou war zeitweise selbst obdachlos.