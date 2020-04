Twitter-Gründer Dorsey spendet eine Milliarde Dollar für Kampf gegen Covid-19

Internet-Unternehmer will Coronavirus-Pandemie eindämmen

Washington (AFP) - Twitter-Gründer Jack Dorsey spendet eine Milliarde Dollar für den Kampf gegen das Coronavirus. Die Summe entspreche 28 Prozent seines Vermögens, schrieb Dorsey am Dienstag in dem vom ihm geführten Kurzbotschaftendienst. Konkret wolle er Anteile des ebenfalls von ihm gegründeten Online-Bezahldienstes Square im Wert von einer Milliarde Dollar (rund 926 Millionen Euro) an sein stiftungsähnliches Unternehmen Start Small übertragen.

Das Geld solle zunächst für die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie genutzt werden, schrieb Dorsey. Sobald Covid-19 besiegt sei, sollten die Mittel in Gesundheits- und Bildungsprojekte zugunsten von Mädchen investiert werden, außerdem in Projekte für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Der Internet-Unternehmer versprach Transparenz bei der Verwendung der Mittel.

"Warum jetzt? Der Bedarf wird immer dringender, und ich will die Auswirkungen zu Lebzeiten erleben", schrieb der 43-Jährige. "Ich hoffe, das inspiriert andere, das Gleiche zu tun. Das Leben ist zu kurz, lasst uns deswegen heute alles tun, was wir können, um Menschen jetzt zu helfen."

Dorsey hatte Twitter 2006 gemeinsam mit mehreren Mitstreitern gegründet. Drei Jahre später gründete er dann den Bezahldienst Square. Er ist heute Chef beider Unternehmen. Das Finanzmagazin "Forbes" schätzt sein Vermögen auf 3,3 Milliarden Dollar.

In Folge der Coronavirus-Pandemie sind inzwischen weltweit mehr als 80.000 Menschen gestorben. Mehr als 1,4 Millionen Infektionen wurden bereits bestätigt.