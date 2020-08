Schwester-Klimaereignis von El Niño sorgt normalerweise für kühleres Wetter

UNO erwartet trotz La-Niña-Wetterphänomen erhöhte Temperaturen rund um den Globus

Genf (AFP) - Trotz eines kühlenden Effekts durch das La-Niña-Wetterphänomen erwartet die UNO auf für den Rest dieses Jahres erhöhte Temperaturen rund um den Globus. "Selbst wenn sich ein La-Niña-Ereignis entwickeln sollte, wird sein Abkühlungssignal nicht ausreichen, um die Auswirkungen des vom Menschen verursachten Klimawandels auszugleichen", sagte der Chef der UN-Weltorganisation für Meteorologie (WMO), Petteri Taalas, am Donnerstag. Die WMO geht davon aus, dass es zwischen September und November mit 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit zu dem Wetterphänomen La Niña kommt.

Überschwemmungen in Pakistan © AFP

"2020 bleibt auf dem besten Weg, eines der wärmsten Jahre der Geschichte zu werden, mit vielen extremen Wetterereignissen, die von sengenden Temperaturen und Waldbränden bis hin zu verheerenden Überschwemmungen und Hitzewellen im Meer reichen", erklärte Taalas weiter.

Mit dem Rückgang von El Niño beginnt gewöhnlich das verwandte Wetterphänomen La Niña, das oft zu einer Zunahme der Regen- und Schneefälle sowie von Stürmen auf der Welt führt und alle zwei bis sieben Jahre auftritt. El Niño hingegen zeichnet sich durch eine Erwärmung des Pazifischen Ozeans aus.

Das letzte, eher schwache La-Niña-Ereignis fand von November 2017 bis April 2018 statt. Auch in diesem Jahr erwartet die WMO ein eher schwaches La-Niña-Phänomen.

La Niña könnte dennoch für einen Rückgang der saisonalen Niederschläge am Horn von Afrika und im südlichen Afrika sowie im westlichen und südlichen Pazifik und in ganz Zentralnordamerika führen. Auf der anderen Seite sei die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es in Süd- und Südostasien und Teilen Australiens mehr als normal regnet, erklärte die WMO.