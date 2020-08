Unterstützng für Wiederaufbau nach Explosionskatastrophe in Beirut

UNO fordert 565 Millionen Dollar an Hilfen für den Libanon

New York (AFP) - Die Vereinten Nationen haben nach der Explosionskatastrophe in Beirut 565 Millionen Dollar (478 Millionen Euro) an Hilfen für den Libanon gefordert. Mit den Hilfsgeldern solle der Libanon beim Übergang von lebensrettenden Sofortmaßnahmen zum Wiederaufbau unterstützt werden, erklärte die UNO am Freitag in New York. Das Geld soll demnach für Lebensmittelhilfen, für den Wiederaufbau von Krankenhäusern und Schulen und für Notunterkünfte für obdachlose Familien ausgegeben werden.

In Beirut sind ganze Wohnviertel zerstört © AFP

Der Wiederaufbau Beiruts habe gerade erst begonnen, sagte die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe im Libanon, Najat Rochdi. Sie bitte die internationale Gemeinschaft daher dringend darum, den Hilfsaufruf für den Libanon zu unterstützen und damit auch die "unglaubliche Großzügigkeit" des Landes gegenüber syrischen und palästinensischen Flüchtlingen zu erwidern.

Im Hafen der libanesischen Hauptstadt waren am 4. August 2750 Tonnen Ammoniumnitrat explodiert, die ungesichert in einer Halle lagerten. Mehr als 170 Menschen kamen ums Leben, mehr als 6500 wurden verletzt. Die Stadt wurde in weiten Teilen verwüstet, etwa 300.000 Menschen wurden obdachlos.