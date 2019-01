Videobotschaft nach kurzer Zeit gelöscht

US-Armee entschuldigt sich für "geschmacklosen" Tweet über Bombenabwurf

Washington (AFP) - Das US-Militär hat sich für einen provokanten Neujahrsgruß im Onlinedienst Twitter entschuldigt. Die Videobotschaft "war geschmacklos und spiegelt nicht unsere Werte wider", erklärte das Strategische Kommando der US-Streitkräfte (US-Stratcom) am Montag. Das Stratcom, das für das Atomwaffenarsenal der USA zuständig ist, hatte zu Silvester ein Video veröffentlicht, das ein US-Kampfflugzeug beim Abwurf von Bomben zeigt.

US-Armee entschuldigt sich für "geschmacklosen" Tweet © AFP

Mit Blick auf die glitzernde Riesenkugel, die alljährlich zum Jahreswechsel am New Yorker Times Square an einer Stange herabgelassen wird, hieß es in dem Tweet: "Falls es einmal nötig sein sollte, sind wir bereit, etwas viel, viel Größeres fallen zu lassen." Ein Stratcom-Sprecher sagte dem Sender NBC News, bei der Bombe in dem Video habe es sich nicht um eine Atombombe gehandelt. Der umstrittene Tweet wurde nach kurzer Zeit gelöscht.