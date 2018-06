Promi-Website: Spade wegen Trennung depressiv

US-Designerin Kate Spade war wegen Depressionen und Ängsten in Behandlung

New York (AFP) - Die verstorbene US-Designerin Kate Spade war nach Angaben ihres Ehemannes mehrere Jahre wegen Depressionen und Angstzuständen in Behandlung. "Sie hat in den vergangenen fünf Jahren wegen Depressionen und Ängsten aktiv nach Hilfe gesucht", erklärte ihr Ehemann Andy Spade in einer am Mittwoch von der Zeitung "New York Times" veröffentlichten Mitteilung. Sie sei regelmäßig zum Arzt gegangen und habe Medikamente gegen Depressionen und Angstgefühle eingenommen.

Kate Spade mit dem US-Designer Michael Kors © AFP

Die Promi-Websitze TMZ berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, Spade sei vor einigen Wochen in eine depressive Phase gefallen, nachdem ihr Ehemann sie verlassen und die Scheidung gefordert habe. Andy Spade erklärte, er habe zwar getrennt von seiner Frau gelebt, sie hätten sich aber beide um ihre 13-jährige Tochter gekümmert. Über Scheidung sei nicht gesprochen worden. "Wir waren 35 Jahre zusammen. Wir haben einander sehr geliebt und brauchten einfach eine Pause."

Die 55-Jährige Spade war tot in ihrer Wohnung an der Park Avenue in New York gefunden worden. Laut Polizei nahm sie sich das Leben. Spade wurde vor allem durch ihre Handtaschen berühmt, die zur Ausstattung der Kultserie "Sex and the City" gehörten.

Für ihre Fans war Kate Spades Mode der Inbegriff der New Yorker Ästhetik - elegant, aber nicht aufdringlich. Die frühere Journalistin kombinierte in ihrer 1993 gestarteten Modelinie heitere Farben und Muster mit schlichten Schnitten und fand mit ihren Schöpfungen viel Anklang bei beruflich erfolgreichen Frauen.