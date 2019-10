US-Filmproduzent Robert Evans gestorben

Hollywood-Mogul stirbt im Alter von 89 Jahren

Los Angeles (AFP) - Der berühmte US-Filmproduzent Robert Evans ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Dies bestätigte Evans' Sprecher am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Über die genauen Todesumstände wurde zunächst nichts bekannt. Evans produzierte in den 1970er Jahren Filmklassiker wie "Der Pate" und "Chinatown". Zudem sorgte er unter anderem mit Drogenproblemen und seinen sieben Ehen für Schlagzeilen.

1966 übernahm Evans im Alter von gerade einmal 36 Jahren die Produktionsleitung des Filmstudios Paramount Pictures. Mit Filmen wie "Rosemaries Baby" (1968) von Regisseur Roman Polanski und Francis Ford Coppolas "Der Pate" (1972) läutete er für das Studio eine äußerst erfolgreiche Ära ein. "Er hatte einen ausgeprägten Instinkt, wie die lange Liste großartiger Filme während seiner Karriere belegt", erklärte Regisseur Coppola gegenüber AFP. Für die Produktion von Polanskis "Chinatown" (1974) wurde Evans für einen Oscar nominiert.

Evans wurde 1930 als Sohn eines New Yorker Zahnarztes geboren. Zunächst arbeitete er als Partner in einer Bekleidungsfirma, bevor er nach Los Angeles zog, um Schauspieler zu werden. 1957 spielte er im Film "Zwischen Madrid und Paris" nach dem Roman "Fiesta" von Ernest Hemingway mit, wechselte aber bald in die Produktion.