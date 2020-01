Treibstoff löst Atembeschwerden und Hautreizungen bei Schülern aus

US-Flugzeug lässt Kerosin über Grundschule ab

Los Angeles (AFP) - Ein US-Passagierflugzeug hat Treibstoff über einer Grundschule in Kalifornien abgelassen - und damit Gesundheitsschäden bei mehr als 30 Schülern und Erwachsenen verursacht. Bei dem Delta-Flug von Los Angeles nach Shanghai waren am Dienstag kurz nach dem Start technische Probleme aufgetreten, weshalb die Crew das Kerosin abließ und umdrehte, wie ein Sprecher der Fluggesellschaft mitteilte. Der Treibstoff ging auf dem Spielplatz der 25 Kilometer vom Flughafen entfernt gelegenen Schule nieder.

Delta-Maschine am Flughafen von Los Angeles © AFP

Nach Angaben der Feuerwehr wurden etwa 20 Kinder sowie elf Erwachsene wegen Hautreizungen und leichterer Atembeschwerden vor Ort behandelt. In keinem der Fälle sei eine Einlieferung ins Krankenhaus notwendig gewesen. Das Kerosin landete auch in anderen Schulen in der Gegend im Süden von Los Angeles. Dort verursachte es jedoch nach Angaben der Behörden keine Gesundheitsprobleme.

Der Delta-Sprecher sagte, bei der Maschine seien Probleme am Triebwerk aufgetreten. Das Ablassen des Treibstoffs habe der normalen Prozedur entsprochen, um das Gewicht der Maschine bei einer vorzeitigen Landung zu senken. Das Flugzeug sei sicher gelandet. Die Flugaufsichtsbehörde FAA leitete nach eigenen Angaben eine Untersuchung des Vorfalls ein.