Star-Spielerin erwartet drei Monate vor Spielen in Tokio ihr erstes Kind

US-Fußballerin Alex Morgan will trotz Schwangerschaft bei Olympia dabei sein

New York (AFP) - Die US-Fußballnationalspielerin Alex Morgan will trotz ihrer Schwangerschaft an den Olympischen Spielen kommenden Sommer in Tokio teilnehmen. "Es ist mein Ziel, dort zu spielen", sagte die Star-Spielerin und Ko-Kapitänen der US-Nationalelf in Los Angeles mehreren US-Medien. Die 30-Jährige erwartet im April, also drei Monate vor den Olympischen Spielen, ihr erstes Kind.

Morgan (M.) mit Nachwuchsspielerinnen in Los Angeles © AFP

Die Zeit zwischen Entbindung und dem Turnier sei tatsächlich knapp, räumte Morgan ein. "Aber wenn ich kann, möchte ich dort sein, um mein Land zu repräsentieren." Schließlich gebe es "so viele Frauen, die nach ihrer Schwangerschaft in den Leistungssport zurückkehren konnten", argumentierte die Stürmerin, die mit dem US-Team bereits 2012 olympisches Gold holte und 2015 und 2019 Weltmeisterin wurde.