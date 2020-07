US-Gericht prüft mögliche Haftentlassung von Epstein-Vertrauter Maxwell

New York (AFP) - Ein New Yorker Gericht prüft am Dienstag (13.00 Uhr Ortszeit; 19.00 Uhr MESZ) eine mögliche Freilassung der Ex-Freundin des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, aus der U-Haft. Die Anwälte der 58-Jährigen haben angeboten, eine Kaution in Höhe von fünf Millionen Dollar zu hinterlegen. Maxwell wäre demnach auch bereit, ihre Reisepässe abzugeben und eine Fußfessel zu tragen.

Maxwell und Epstein © AFP

Die Staatsanwaltschaft will eine Freilassung der langjährigen Epstein-Vertrauten dagegen verhindern. Sie sieht ein großes Fluchtrisiko. Die Tochter des verstorbenen britischen Medienmoguls Robert Maxwell war Anfang Juli festgenommen worden. Die US-Justiz wirft ihr vor, minderjährige Mädchen für Epstein rekrutiert zu haben, die von dem Investmentbanker dann sexuell missbraucht wurden. Bei einer Verurteilung drohen ihr bis zu 35 Jahre Haft.