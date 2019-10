Prozess gegen Bruder des Staatschefs in New York begonnen

US-Justiz: Honduras' Präsident erhielt Millionen von Drogenbossen

New York (AFP) - Honduras' Präsident Juan Orlando Hernández soll Bestechungsgelder in Millionenhöhe von Drogenhändlern wie dem Mexikaner Joaquín "El Chapo" Guzmán erhalten haben. Das sagte US-Staatsanwalt Jason Richman am Mittwoch beim Beginn eines Drogenprozesses gegen Hernández' Bruder Juan Antonio in New York.

Juan Orlando Hernández © AFP

"Der Angeklagte wurde vom derzeitigen Präsidenten geschützt, der Millionen Dollar an Bestechungsgeldern von Drogenhändlern wie 'El Chapo' Guzmán erhalten hat", sagte der Staatsanwalt. Der inzwischen in einem US-Gefängnis einsitzende Guzmán habe Juan Antonio "persönlich" eine Million Dollar für dessen Bruder übergeben.

Die Staatsanwaltschaft von Manhattan hatte bereits im August erklärt, der honduranische Präsident habe für seinen ersten Wahlkampf von einem Kronzeugen mindestens 1,5 Millionen Dollar an Drogengeldern erhalten und 40.000 Dollar für seinen zweiten Wahlkampf.

Der Präsident hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Er spricht von einer Schmutzkampagne von früheren Drogenbossen, die wütend seien, dass sie an die USA ausgeliefert wurden. Formelle Ermittlungen gegen Hernández wurden in den USA nicht eingeleitet.

In New York begann am Mittwoch der Prozess gegen den Präsidentenbruder Juan Antonio. Der frühere Abgeordnete war im November 2018 am Flughafen von Miami festgenommen worden. Der 41-Jährige soll in großem Stil Kokain in die USA geschmuggelt haben.