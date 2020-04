Mittel kann schwere Nebenwirkungen auslösen

US-Justiz verbietet Corona-"Wundermittel" mit Chlorbleiche

Washington (AFP) - Die US-Justiz hat den Verkauf eines als angebliches Wundermittel gegen das Coronavirus angepriesenen Mittels auf Chlorbasis verboten. Ein Bundesgericht in Florida erließ am Freitag in einem Eilverfahren ein vorläufiges Verkaufsverbot für die von einer Gruppe namens "Genesis-Kirche" vertriebene "Wunder-Minerallösung" (MMS), die laut Website angeblich "95 Prozent aller Krankheiten" heilen kann, darunter Krebs, Aids, Autismus, Cholera und jetzt auch Covid-19.

Lassen sich nicht von Chlordioxid beeindrucken: Coronaviren © AFP

Das US-Justizministerium erklärte, bei der angeblichen "Wunderlösung" handele es sich um ein chemisches Produkt, das vermischt mit einem ebenfalls in der Packung enthaltenen Aktivator Chlordioxid ergibt. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte schon vor mehreren Jahren eine Warnung vor dem Mittel ausgesprochen, das Übelkeit, Erbrechen und Dehydrierung auslösen kann.

Mehrere Anbieter des angeblichen Wundermittels waren in denvergangenen Jahren in Prozessen verurteilt worden. Die "Genesis-Kirche" hält jedoch an ihrem Produkt fest, das auf ihrer Website als "heilig" beschrieben wird.