E. Jean Carroll wirft Trump sexuellen Übergriff in Umkleidekabine vor

US-Kolumnistin fordert nach Vergewaltigungsvorwurf DNA-Probe von Trump

New York (AFP) - Im Zusammenhang mit ihrem Vergewaltigungsvorwurf gegen US-Präsident Donald Trump hat die bekannte Kolumnistin E. Jean Carroll eine DNA-Probe von Trump gefordert. Auf dem Kleid, das sie zum Zeitpunkt der Vergewaltigung vor 20 Jahren getragen habe, seien DNA-Spuren gefunden worden, schrieb Carroll am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Ihr Anwalt habe Trumps Rechtsvertreter per Gerichtsbescheid aufgefordert, einen genetischen Abgleich der Spuren mit Trumps DNA-Probe zu ermöglichen.

E. Jean Carroll © AFP

Die heute 76-jährige Carroll wirft Trump vor, sie Mitte der 90er Jahre in der Umkleidekabine eines New Yorker Luxus-Kaufhauses vergewaltigt zu haben. Zuvor soll Trump sie gebeten haben, ihm bei der Auswahl von Damenunterwäsche für eine nicht genannte Frau zu helfen. Trump bestreitet die Vorwürfe.

Nach Bekanntwerden der Vergewaltigungsvorwürfe im vergangenen Jahr hatte Trump Carroll vorgeworfen, "total zu lügen". In einem Interview mit der Politik-Website "The Hill" sagte Trump, er kenne Carroll nicht. "Sie ist nicht mein Typ", fügte er hinzu. Carroll reichte daraufhin eine Verleumdungsklage gegen den Präsidenten ein. Dessen Äußerung habe ihre Reputation beschmutzt und ihre Karriere beschädigt.

Carroll, die seit vielen Jahren eine Kolumne im Frauenmagazin "Elle" schreibt, ist eine von mindestens 16 Frauen, die Trump sexuelles Fehlverhalten vor seiner Amtszeit als US-Präsident vorwerfen. Trump bestreitet sämtliche der Anschuldigungen.