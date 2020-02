Fünf asiatische Häfen wiesen "Westerdam" aus Angst vor Coronavirus zurück

US-Kreuzfahrtschiff hofft nach Irrfahrt auf Erlösung in Kambodscha

Sihanoukville (AFP) - Nach zehntägiger Irrfahrt und mehrerer Zurückweisungen durch asiatische Häfen aus Sorge vor der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hoffen mehr als tausend Menschen an Bord eines US-Kreuzfahrtschiffs in Kambodscha auf Erlösung. Die "Westerdam" kam am Donnerstag vor der südkambodschanischen Küste an. Nach Behördenangaben soll das Schiff am Freitag im Hafen der Stadt Sihanoukville vor Anker gehen. Laut der Reederei Holland America Line gibt es keine bestätigten Virusfälle an Bord.

US-Kreuzfahrtschiff "Westerdam" © AFP

Auf dem Schiff würden medizinische Untersuchungen durchgeführt und rund 20 Menschen seien krank, sagte der kambodschanische Verkehrsminister Sun Chanthol der Nachrichtenagentur AFP. "Sie haben aber eigentlich keine Symptome des Virus Covid-19. Wir wollen nur sichergehen, dass alles in Ordnung ist", sagte der Minister weiter. Medizinische Proben der betroffenen Menschen würden in das Pasteur-Institut in der Hauptstadt Phnom Penh zur Überprüfung auf das Coronavirus geschickt.

Das Schiff werde am Freitagmorgen anlegen, sagte Provinzgouverneur Kuoch Chamroeun. Die Besatzung der "Westerdam" habe darum gebeten, das zunächst für Donnerstag geplante Andocken zu verschieben, da es zunächst nicht möglich gewesen sei, Flüge nach Phnom Penh zu organisieren. Am Donnerstagmittag standen am Hafen von Sihanoukville bereits Busse bereits, mit denen die Touristen zum Flughafen gebracht werden sollten.

Am Mittwoch hatte der kambodschanische Regierungschef Hun Sen der Besatzung seine Hilfe zugesagt. "Die Andockerlaubnis soll der krankhaften Angst, die auf der ganzen Welt grassiert, ein Ende setzen", sagte Hun Sen kambodschanischen Medien. "Wir müssen ihnen helfen, wenn sie uns um Hilfe bitten."

"Uns gehen allmählich die Länder aus, in denen wir versuchen können, von Bord zu gehen. Ich hoffe, dass es in Kambodscha klappt", sagte der kanadische Tourist Stephen Hansen AFP.

Mehr als 1400 Touristen hatten ihre Kreuzfahrtreise auf der "Westerdam" ab Hongkong am 1. Februar begonnen, von wo aus sie in Richtung Japan weiterreisen sollten. Aus Angst vor einer weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wurde der Besatzung aber schließlich in Japan, Taiwan, auf den Philippinen, auf der Insel Guam und in Thailand das Anlegen verweigert.

Das Land Kambodscha, wo bislang ein Krankheitsfall offiziell bestätigt wurde, ist ein enger Verbündeter von China. Peking investierte in der Vergangenheit Milliardensummen in das Königreich. Hun Sen reiste in der vergangenen Woche zu einem Staatsbesuch nach China, um seine Solidarität zu bekunden. Die offizielle Gesamtzahl der Krankheitsfälle in Festlandchina stieg zuletzt auf fast 60.000, mehr als 1300 Menschen starben bislang.