Früherer Basketballprofi stirbt bei Unfall in Kalifornien - Insgesamt fünf Tote

US-Medien: Ex-NBA-Star Kobe Bryant bei Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen

Los Angeles (AFP) - Der frühere NBA-Star Kobe Bryant ist Berichten zufolge bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Der 41-Jährige sei am Sonntag westlich von Los Angeles verunglückt, meldeten mehrere US-Medien. Außer dem einstigen Star der Los Angeles Lakers seien vier weitere Menschen gestorben. Die Polizei bestätigte den Hubschrauberabsturz in der Ortschaft Calabasas, machte aber keine Angaben zur Identität der Opfer.

Der frühere NBA-Star Kobe Bryant © AFP

Bryant, der seine Karriere 2016 beendet hatte, zählt zu den erfolgreichsten Werfern in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga NBA. Erst am Samstag wurde er von LeBron James vom dritten Platz in der ewigen Bestenliste verdrängt. Bryant holte in seiner zwanzigjährigen Laufbahn fünf NBA-Meisterschaften mit den LA Lakers und gewann zwei olympische Goldmedaillen mit dem US-Team.