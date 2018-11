US-Medien: Mehrere Tote bei Disko-Schießerei in Kalifornien

Los Angeles (AFP) - Bei der Schießerei in einer Disko im US-Bundesstaat Kalifornien sind nach Angaben der US-Medien mehrere Menschen getötet worden. Wie der Sender CBS am Donnerstag unter Berufung auf das Büro des Sheriffs im Bezirk Ventura meldete, ist der Angreifer, der am Mittwochabend in der Diskothek das Feuer eröffnete, tot. Zum Zeitpunkt des Angriffs auf die Country-Bar in einem ruhigen Vorort von Los Angeles fand dort eine Party für College-Schüler statt.