US-Musikpreis Grammy wird in Los Angeles verliehen

Los Angeles (AFP) - In Los Angeles werden in der Nacht zum Montag (ab 02.00 Uhr MEZ) die Grammys verliehen. Zu den Favoriten für den begehrten US-Musikpreis zählen die Superstars Lizzo, Billie Eilish und Lil Nas X. Während die Rapperin Lizzo in acht Kategorien nominiert ist - darunter in den vier Hauptkategorien - kommen Popsängerin Billie Eilish und Rapper Lil Nas X auf jeweils sechs Nominierungen.

Rapperin Lizzo © AFP

Auch deutsche Künstler können sich Hoffnung auf eine Auszeichnung machen, unter ihnen Dirigent Christian Thielemann ist für seine Aufnahme der Wagner-Oper "Lohengrin". Vergeben werden die Grammys in insgesamt 84 Kategorien. Überschattet wird die Preisverleihung vom Streit über die Suspendierung der Chefin der Grammy-Akademie, Deborah Dugan.