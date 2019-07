Beamte in Tennessee warnen vor Drogen im Abwasser

US-Polizei: In der Toilette entsorgte Drogen lösen bei Krokodilen Rausch aus

Washington (AFP) - Die Polizei von Loretto im US-Bundesstaat Tennessee hat vor der Entsorgung von Drogen durch die Toilette gewarnt. Die Suchtmittel könnten zum Drogenrausch bei Enten, Gänsen und Alligatoren führen, schrieb die Behörde im Kurzbotschaftendienst Twitter. Kurz zuvor hatte ein Verdächtiger demnach versucht, bei einer Durchsuchung Methamphetamine durch die Toilette verschwinden zu lassen.

Ein amerikanischer Alligator © AFP

Das Abwasser lande in sogenannten Behandlungsbecken der Kläranlage, zu denen Wasservögel wie Enten und Gänse Zugang hätten, erklärte die Polizei. "Uns schaudert davor, was eines dieser Tiere unter dem Einfluss von Meth anstellen könnte", fügte die Behörde hinzu. Zudem könnte das Wasser in die Flüsse Shoal Creek und Tennessee River fließen und die Alligatoren dort zu "Meth-gatoren" machen.

Die Warnung löste in den Online-Netzwerken Spott und Belustigung aus. Die örtliche Bibliothek kündigte an: "Meth-gatoren ist der Zutritt zur Bibliothek verboten, es sei denn, es handelt sich um registrierte Begleittiere."