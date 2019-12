US-Popstar Taylor Swift als Top-Künstlerin bei legendärem Glastonbury-Festival

London (AFP) - US-Popstar Taylor Swift wird bei der 50. Ausgabe des legendären Glastonbury-Festivals als Top-Künstlerin auf der Bühne stehen. Die Sängerin wird am 28. Juni das letzte Konzert auf der Hauptbühne des Festivals im Südwesten Englands spielen, wie Swift und die Veranstalter am Sonntag verkündeten. "Ich bin überglücklich, das ich beim 50-jährigen Jubiläum von Glastonbury als Headliner spielen werde", schrieb die Grammy-Gewinnerin im Onlinedienst Twitter.

Taylor Swift am Freitag bei einem Konzert in New York