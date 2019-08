Frau seines Sohns Eric bringt Tochter zur Welt

US-Präsident Trump wird zum zehnten Mal Opa

New York (AFP) - Nachwuchs bei der First Family: US-Präsident Donald Trump ist zum zehnten Mal Großvater geworden. Die Frau seines Sohns Eric brachte eine Tochter zur Welt, teilte Eric Trump am Montagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Es ist bereits das zweite Kind des Paares.

Lara Trump hat eine Tochter zur Welt gebracht © AFP

"@LaraLeaTrump und ich freuen uns, Carolina Dorothy Trump auf der Welt willkommen zu heißen. Wir lieben dich jetzt schon!", schrieb der Präsidentensohn auf Twitter. Der US-Präsident selbst hat fünf Kinder von drei verschiedenen Frauen. Sein ältester Sohn Donald Junior ist Vater von fünf Kindern, Trumps Tochter Ivanka hat drei Kinder.

Trumps dritter Sohn Eric arbeitet zusammen mit seinem Bruder Donald in führender Position in der Trump Organisation. Seine Frau Lara kümmert sich um Tierschutzprojekte und die Eric Trump Stiftung, die Krankenhausaufenthalte für Kinder finanziert. Sie ist auch in die Kampagne für Trumps Wiederwahl eingebunden und verteidigt häufig bei Auftritten im Fernsehen die Politik des US-Präsidenten.