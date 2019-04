Ex-Polizist des Mordes an unbewaffneter Frau beschuldigt

US-Prozess nach Polizeischüssen auf Australierin beginnt mit Geschworenenauswahl

Chicago (AFP) - Mit der Auswahl der Geschworenen beginnt am Montag der Prozess um die tödlichen Polizeischüsse auf eine unbewaffnete Australierin im US-Bundesstaat Minnesota. Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Polizisten Mohamed Noor Mord mit bedingtem Vorsatz sowie Totschlag vor, Noor weist die Vorwürfe zurück. Dem aus Somalia stammenden Ex-Polizisten droht eine lange Haftstrafe.

Gedenken an Justine Damond im Dezember 2018 © AFP

Der Fall hatte im Juli 2017 auch international für Schlagzeilen gesorgt. Justine Damond hatte selbst die Polizei wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung in der Nachbarschaft gerufen. Als sie an die Fahrerseite des Polizeiwagens trat, feuerte Noon vom Beifahrersitz aus auf sie.

Noors Anwälte argumentieren, er habe sich an die vorgegebene Polizeistrategie gehalten und hätte deshalb niemals belangt werden dürfen. Noors am Steuer sitzender Kollege Matthew Harrity sagte damals aus, er habe kurz zuvor ein lautes Geräusch gehört und geglaubt, sich in Lebensgefahr zu befinden.

Der Vorfall hatte Empörung in den USA und der australischen Heimat des 40-jährigen Opfers ausgelöst. Der australische Premierminister Malcolm Turnbull forderte eine rasche Aufklärung des Falls sowie mehr Transparenz der Behörden, die zuständige Polizeichefin trat nach massiven Protesten zurück.