Gericht sieht Fluchtgefahr

US-Rapper ASAP Rocky bleibt nach Schlägerei in Stockholm inhaftiert

Stockholm (AFP) - Der US-Rapper ASAP Rocky muss nach einer Straßenschlägerei in Stockholm weiter in Untersuchungshaft bleiben. Das Gericht begründete seine Entscheidung am Freitag mit der bestehenden Fluchtgefahr. Der 30-Jährige muss sich wegen Körperverletzung verantworten.

Asap Rocky beim US-Festival Coachella im Jahr 2016 © AFP

Das Promi-Portal TMZ hatte Handy-Aufnahmen der Prügelei nach einem Konzert des Rappers am vergangenen Sonntag veröffentlicht. Sie zeigen, wie ASAP Rocky einen jungen Mann zu Boden schleudert und dann auf ihn einschlägt. Der 30-Jährige veröffentlichte wiederum auf Instagram ein Video vor der Prügelei, in dem er den jungen Mann und dessen Begleiter wiederholt vergeblich auffordert zu gehen. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Musiker ursprünglich schwere Körperverletzung vorgeworfen.

Der in New York geborene Rapper, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt, musste nach seiner Festnahme mehrere Auftritte seiner derzeitigen Europatournee absagen. Mayers feierte 2011 seinen Durchbruch mit dem Mixtape "Live. Love. ASAP". 2013 folgte das Album "Long. Live. ASAP".