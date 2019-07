Video zeigt Übergriff des New Yorkers auf jungen Mann

US-Rapper ASAP Rocky nach Schlägerei in Schweden festgenommen

Stockholm (AFP) - Der US-Rapper ASAP Rocky ist nach einer Schlägerei in Stockholm festgenommen worden. Gegen den 30-Jährigen werde wegen schwerer Körperverletzung ermittelt, teilte die schwedische Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Drei Begleiter des Musikers, der für ein Konzert in der Stadt war, wurden demnach ebenfalls festgenommen.

Asap Rocky beim US-Festival Coachella im Jahr 2016 © AFP

Das Promi-Portal TMZ veröffentlichte Handy-Aufnahmen des Vorfalls vom Sonntag, die zeigen, wie ASAP Rocky einen jungen Mann zu Boden schleudert und dann auf ihn einschlägt. Der Rapper veröffentlichte seinerseits auf Instagram ein Video, in dem er den jungen Mann und dessen Begleiter wiederholt auffordert zu gehen.

Die Staatsanwaltschaft hat bis Samstag Zeit, um zu entscheiden, ob sie Haftbefehl erlassen wird. Der in New York geborene Rapper, der in Wirklichkeit Rakim Mayers heißt, feierte 2011 seinen Durchbruch mit dem Mixtape "Live. Love. ASAP", dem 2013 das Album "Long. Live. ASAP" folgte.