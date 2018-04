Musiker kokettiert mit eigener politischer Karriere

US-Rapper Kanye West findet warme Worte für seinen "Bruder" Trump

New York (AFP) - US-Rapper Kanye West hat erneut seiner Bewunderung für US-Präsident Donald Trump Ausdruck verliehen. "Er ist mein Bruder", schrieb West am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er "liebe" den Präsidenten, auch wenn er nicht mit allem einverstanden sei, was Trump tue. "Wir haben beide die Energie von Drachen", schrieb der Ehemann von US-Realitydarstellerin Kim Kardashian. Trump antwortete auf die Tweets des Sängers mit: "Danke Kanye, sehr cool!"

US-Präsident Donald Trump und Rapper Kanye West © AFP

West macht seit Trumps Wahl zum Präsidenten keinen Hehl aus seinen Sympathien für den umstrittenen ehemaligen Immobilienmogul. Der Rapper traf Trump noch vor dessen Amtsantritt im Trump Tower, weswegen der Künstler viel öffentliche Kritik einstecken musste.

Der 40-Jährige Musiker hatte erst in der vergangenen Woche wieder begonnen Nachrichten auf Twitter zu schreiben, nachdem er infolge eines Nervenzusammenbruchs ein Jahr pausiert hatte. In kurzen Abständen veröffentlichte er Tweet auf Tweet, kündigte die Veröffentlichung zweier neuer Alben an, prahlte mit den Verkaufszahlen seiner Schuhkollektion und kokettierte erneut mit eigenen politischen Ambitionen.

So enthielt eine von Wests Twitter-Nachrichten ein Foto von einem Plakat seines Konterfeis, mit dem Schriftzug "#Kayne2024", dem voraussichtlichen Jahr der übernächsten US-Präsidentschaftswahl.