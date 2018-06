Zwei Verdächtige flüchten vom Tatort

US-Rapper XXXTentacion in Florida erschossen

Miami (AFP) - Der US-Rapper XXXTentacion ist in Florida erschossen worden. Der 20-Jährige wurde am Montag am helllichten Tag in der Nähe eines Motorradgeschäfts in Deerfield Beach nördlich von Miami niedergeschossen, wie das zuständige Sheriff-Büro mitteilte. Er wurde später im Krankenhaus für tot erklärt.

XXXTentacion (l.) im Jahr 2017 © AFP

Der Rapper, der mit richtigem Namen Jahseh Onfroy hieß, habe gerade das Geschäft verlassen, als sich ihm zwei bewaffnete Verdächtige genähert hätten, teilte das Sheriff-Büro mit. Die beiden seien anschließend mit einem Auto geflüchtet.

In den USA hatte es in den 90er Jahren eine Reihe von Morden im Rapper-Milieu gegeben.