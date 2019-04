Studienabbrecherin ist Praktikantin in Anwaltskanzlei

US-Reality-Star Kim Kardashian will Anwältin werden

New York (AFP) - US-Reality-Star Kim Kardashian will Anwältin werden. Die 38-Jährige vertraute sich dem Modemagazin "Vogue" an und legte in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview für die neueste Ausgabe ihre Karrierepläne offen. Derzeit absolviert sie ein Praktikum in einer Anwaltskanzlei im Bundesstaat Kalifornien. Wenn alles glatt läuft könnte sie sich möglicherweise 2022 als Rechtsanwältin niederlassen.

Kim Kardashian © AFP

Kardashian hatte sich Mitte vergangenen Jahres bei einem Besuch im Weißen Haus für die Freilassung einer 63-Jährigen stark gemacht, die seit mehr als zwei Jahrzehnten wegen eines gewaltlosen Drogendelikts im Gefängnis einsaß. Das Weiße Haus veröffentlichte nach dem Treffen ein Foto, das den Reality-Star an der Seite eines breit grinsenden Präsidenten Donald Trump im Oval Office zeigte.

Seither wisse sie: "Ich will mich für die Leute einsetzen, die ihre Schuld gegenüber der Gesellschaft beglichen haben", sagte sie der "Vogue". Eigentlich benötigen Jurastudenten in den USA mindestens einen Bachelor-Abschluss. Kardashian war zwar an der kalifornischen Universität Pierce eingeschrieben, schmiss ihr Studium aber. In einigen Bundesstaaten, darunter auch in Kalifornien, ist es aber auch möglich, Jura durch ein Kanzlei-Praktikum zu studieren, um dann nach vier Jahren eine Prüfung abzulegen.

Kardashian ist seit 2014 mit dem Rapper Kanye West verheiratet, mit dem sie drei Kinder hat.