"Boyhood"-Macher will Sondheim-Musical über 20 Jahre verfilmen

US-Regisseur Linklater plant neues Langzeit-Filmprojekt

Los Angeles (AFP) - US-Regisseur Richard Linklater plant ein neues Langzeit-Filmprojekt. Der 59-Jährige, dessen Film "Boyhood" 2015 zahlreiche Auszeichnungen erhielt, plant die Verfilmung des Musicals "Merrily We Roll Along" von Stephen Sondheim über einen Zeitraum von 20 Jahren. Er habe das Musical erstmals in den 80er Jahren gesehen und könne sich "keinen besseren Platz" für die nächsten 20 Jahre vorstellen, erklärte Linklater am Freitag.

Richard Linklater stammt aus Texas © AFP

Das Musical erzählt die Geschichte eines Komponisten, der den Broadway verlässt, um in Hollywood Filme zu produzieren. Die Geschichte wird rückwärts erzählt, so dass Linklater 20 Jahre warten muss, bis er die Eröffnungsszenen drehen kann. "Wir nehmen kühn an, dass es in 20 Jahren noch einen Planeten geben wird", schrieb das Blumhouse-Studio, Ko-Produzent des Films, im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Linklater wurde in den 90er mit Filmen wie "Slacker" (Rumtreiber), "Dazed and Confused" und der 1995 gestarteten Trilogie "Before Sunrise" mit Ethan Hawke und Julie Delpy bekannt. In dem Film "Boyhood" begleitete er den Hauptdarsteller Ellar Coltrane über zwölf Jahre von der Kindheit bis zum College-Eintritt. Patricia Arquette erhielt für ihre Rolle als Mutter den Oscar als beste Nebendarstellerin.