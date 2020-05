Geschäfte mussten wegen Corona-Einschränkungen schließen

US-Richter ordnet Öffnung von Waffenläden in Massachussetts an

Washington (AFP) - Waffenläden im US-Bundesstaat Massachussetts dürfen trotz der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie ab Samstag wieder öffnen. Ein Bundesrichter gab am Donnerstag einer entsprechenden Klage von Waffenverbänden und Ladenbetreibern statt. Der republikanische Gouverneur von Massachussetts, Charlie Baker, hatte Waffenläden auf die Liste der "nicht lebensnotwendigen" Geschäfte gesetzt, die wegen der Pandemie schließen mussten.

Vor Einführung der Corona-Einschränkungen gab es in den USA einen Ansturm auf Waffengeschäfte © AFP

Die Waffenlobby klagte gegen die Schließung der Geschäfte in Massachussetts und anderen Bundesstaaten mit der Begründung, dass diese gegen den zweiten Zusatz der US-Verfassung verstoße. Dieser garantiert das Recht auf Waffentragen.

Der Bundesrichter Douglas Woodlock in Massachussetts urteilte bisher als einziger Richter im Sinne der Waffenlobby. Gemäß seiner Entscheidung müssen Kunden in Waffengeschäften einen Mundschutz tragen und sich an die Abstandsregeln halten.

In Kalifornien hatte ein Richter eine Klage von Waffenverbänden wegen der Corona-Einschränkungen zurückgewiesen. In anderen Bundesstaaten sind ähnliche Verfahren noch anhängig.

Gouverneure unter anderem in den Bundesstaaten New York und New Jersey haben Waffengeschäfte als "nicht lebensnotwendig" eingestuft, weshalb sie während der Pandemie schließen müssen. In Texas, Michigan und Ohio gelten Waffenläden trotz der Corona-Einschränkungen als "essentiell" und dürfen deshalb öffnen.

Die USA sind mit mehr als 75.000 Todesfällen durch das neuartige Coronavirus das am schwersten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Zu Beginn der Pandemie hatte es einen Ansturm auf Waffengeschäfte gegeben. Ein Drittel der erwachsenen US-Bürger, die bereits mindestens eine Schusswaffe besaßen, legte sich weitere Waffen sowie Munition zu.