Musiker wird deswegen nicht mehr auf Tournee gehen

US-Sänger Neil Diamond ist an Parkinson erkrankt

New York (AFP) - US-Sänger Neil Diamond ist an Parkinson erkrankt und wird deswegen nicht mehr auf Tournee gehen. Er wolle aber noch "lange Zeit schreiben, Musik aufnehmen und in anderen Projekten aktiv sein", erklärte der Musiker, der am Mittwoch 77 Jahre alt wird, am Montag (Ortszeit). Auf Anraten seines Arztes sagte Diamond Auftritte in Australien und Neuseeland ab, die er im März im Rahmen seiner Welttournee zu seinem 50-jährigen Künstlerjubiläum geben wollte.

Neil Diamond © AFP

Er gebe die Entscheidung, nicht mehr auf Tournee zu gehen, mit "großem Widerwillen und großer Enttäuschung" bekannt, erklärte Diamond, der mit Schmusesongs wie "Sweet Caroline" und "Girl, You'll Be a Woman Soon" weltbekannt geworden war. Es sei ihm aber eine Ehre gewesen, 50 Jahre lang vor Publikum aufzutreten. Am Sonntag wird Diamond bei den Grammys für sein Lebenswerk geehrt.